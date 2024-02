Na tarde desta terça (6), os participantes seguiram repercutindo os últimos acontecimentos no BBB24 depois do sincerão da última segunda-feira (5). Fernanda, que é a líder da semana, conversou com Pitel e analisou que, desde o desentendimento que ela teve com Beatriz durante a dinâmica, o comportamento de Rodriguinho, então aliado das duas, chamou atenção.