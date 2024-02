A dinâmica do sincerão no BBB 24 foi intensa. Os assuntos que vieram à tona no programa ao vivo desta segunda-feira (5) seguiram repercutindo durante a madrugada entre os brothers. Uma das principais conversas da noite foi de Yasmin e Davi, que chamou a sister para esclarecer a fala do "psiu" em uma discussão que os dois tiveram no domingo (4).