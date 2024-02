A segunda-feira (5) foi de mais um sincerão no BBB24. A líder Fernanda, o anjo Matteus e os emparedados Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho, protagonistas da semana, foram chamados. Mas, ainda no começo, os participantes que estão na berlinda precisaram abrir o voto do confessionário no último domingo (4) e, ao passo em que iam falando os nomes, os demais brothers iam sendo convocados por Tadeu Schmidt para integrar a dinâmica, que teve ares de "jogo da discórdia", tradicional nas edições anteriores.