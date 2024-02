Mais uma e dá para pedir música no Fantástico! O alegretense Matteus venceu a prova do anjo pela segunda vez no Big Brother Brasil. A dinâmica, realizada no sábado (3), possibilitou que o gaúcho escapasse do paredão, além de imunizar Deniziane, seu affair na casa, e ganhar um almoço especial com direito a recadinhos carinhosos dos familiares. A mãe, a madrinha, o padrasto, o irmão e a avó participaram do vídeo. Emocionado ao ouvir a mensagem da matriarca da família, Matteus chorou: