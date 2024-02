No BBB, os participantes são obrigados a passarem 24 horas por dia, sete dias por semana com pessoas que até então eram desconhecidas. Deve ser estressante — e é claro que causa brigas. A discussão entre Gil do Vigor e Pocah, do BBB 21, o discurso de Rafa Kalimann para Flay, do BBB 20, e a confusão causada pela Tina, do BBB 2, são alguns dos momentos inesquecíveis do programa. E, cá entre nós, quem não adora uma treta no BBB?