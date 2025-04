O que muda com o fim do "cepo", medida que limitava a compra de dólares por pessoas físicas na Argentina

O comunicado foi feito pelo Banco Central e pelo ministro da Economia, Luis Caputo. Em coletiva de imprensa, o representante da Casa Rosada ainda confirmou um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), para o empréstimo de US$ 20 bilhões ao país.

O que é o "cepo"

O objetivo econômico da medida era restringir o acesso a dólares no país, como modo de conter a desvalorização do peso .

Quem implementou a medida

O controle foi imposto no final do governo do neoliberal Mauricio Macri e aprofundado na gestão do peronista Alberto Fernández, antecessor de Milei.