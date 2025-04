Atriz de "Vale Tudo" acampa em Brasília durante manifesto indígena

Ywyzar Tentehar , que interpreta a Flávia do remake de Vale Tudo —melhor amiga de Fernanda (Ramille) na trama —, participa, com mais 6 mil indígenas, do Acampamento Terra Livre (ATL), em em Brasília. A atriz, parte do povo Tentehar, também conhecido como Guajajara, ficará no local até este sábado (12).

Além de dar vida para Flávia em Vale Tudo, Ywyzar faz parte do elenco do longa-metragem Rio de Sangue, ao lado de Giovanna Antonelli, da novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, e será protagonista de Tarã, série da Disney+, com Xuxa e Angélica no elenco. Todos os três trabalhos têm previsão de estreia em 2025.