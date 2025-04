"Belo in Concert" volta a Porto Alegre na semana do Dia dos Namorados: "É muito especial para mim" 

Belo, com seu repertório romântico e renovado, se apresenta na Capital em 14 de junho (sábado). O show, que tem produção local da Combo Agência, será no Pavilhão de Exposições do Centro de Eventos Fiergs (Avenida Assis Brasil, 8.787), com abertura dos portões às 20h. A pré-venda de ingressos começa neste domingo (13), a partir do meio-dia, no site Bilheteria Digital.