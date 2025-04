Ex-Inter, Leandro Damião decidiu se aposentar mesmo tendo proposta para jogar na Alemanha

Campeão da Libertadores pelo Inter, Leandro Damião anunciou aposentadoria nesta sexta-feira (11). Alexandre Lops, Divulgação

Leandro Damião recebeu recentemente proposta para jogar na Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha no restante desta temporada e com contrato de um ano. Aos 35 anos (faz 36 em julho), ele chegou a ensaiar uma retomada na carreira.

Mas, quando tudo estava próximo de ser fechado e o anúncio, inclusive, ser divulgado, o centroavante decidiu manter a ideia de aposentadoria.

A ideia de se mudar para a Alemanha, encarar nova adaptação e o inverno rigoroso, mesmo que o motivo seja atuar numa grande liga, o fez recuar.

Presença na várzea

Há algumas semanas, o ex-centroavante do Inter foi anunciado pelo Blumenau E.C., tradicional clube de várzea do ABC Paulista, para a disputa da Série Especial de São Bernardo do Campo. Acabou fazendo apenas uma partida.

O clube, que tem inclusive ônibus para levar seus torcedores, faz festas beneficentes e é exemplo da força da várzea em São Paulo, é tetracampeão da liga de São Bernardo. Damião foi anunciado com pompa como uma das grandes estrelas da competição.

No ano passado, depois de sair do Coritiba, na metade do ano, o centroavante revelou o sonho de encerrar a carreira no Inter, em um contrato de curta duração. A ideia, porém, não prosperou.

Aos alemães, ele se desculpou e explicou que só voltaria ao futebol profissional se fosse para encerrar a carreira no Beira-Rio.