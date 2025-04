Hitmaker do pagode, Suel fala da relação com público gaúcho: "Primeiro show que fiz fora do Rio de Janeiro foi em Porto Alegre"

Suel, em carreira solo desde 2018, é compositor de grandes sucessos, como "Para de Pirraça" e "Fulminante". Divulgação / Divulgação

Dono de uma voz marcante e compositor de grandes hits do pagode nacional, Suel fará show em Gravataí, no dia 19 de abril (confira o serviço completo abaixo), com realização da Vibe Produções e promoção da Rádio 92 (21.1 FM).

O artista, natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi vocalista do grupo Imaginasamba, por quase 20 anos, e emplacou sucessos como Duvido, Para de Pirraça, Ainda É Cedo pra Dizer Bye Bye, Contratempo e Proposta. Enquanto isso, composições suas eram gravadas por nomes como Mumuzinho (Fulminante) e Sorriso Maroto (Dependente).

Em carreira solo desde 2018, Suel fez parcerias com gigantes da música pop, como Luísa Sonza e Ludmilla. Em 2022, lançou dois projetos que norteiam até hoje sua trajetória: o audiovisual Close Friends e o primeiro evento autoral, Pôr do Suel, show com duração de mais de cinco horas.

Em entrevista exclusiva para a coluna, Suel fala sobre a proximidade com o público gaúcho e detalha seu processo criativo na composição.

Você é de Nova Iguaçu, no Rio, mas tem grande identificação com o público gaúcho. Como começou essa relação?

A primeira vez que eu andei de avião, para fazer um show, foi para Porto Alegre. O primeiro show que fiz fora do Rio de Janeiro foi em Porto Alegre, no Gigantinho. Foi incrível, com vários artistas gigantes, em 2002, e, até hoje, esse carinho permanece.

Com quem ainda não fez parceria musical, mas acha que seria um grande feat?

Tenho vários ídolos na música que gostaria de fazer um feat. Um deles é o Belo, com toda certeza. E o Jorge Aragão. São caras que eu respeito demais e gostaria de gravar uma música. De preferência, que compuséssemos juntos.

Letras suas foram gravadas nas vozes de Belo, Sorriso Maroto, Péricles. Como é seu processo de composição?

Eu tenho dois processos de composição. Deixo rolar, espero a inspiração vir e, geralmente, vem quando eu estou dirigindo, jogando videogame. Aí, paro e vou lá escrever. Mas quando eu componho com algum parceiro, a gente marca horário, se encontra, pega o violão e começa a trabalhar a mente para música sair mesmo. Aquela coisa de 90% transpiração e 10% inspiração, isso é real. Mas é lógico que eu compus músicas que vieram da inspiração.

Falando em composições, costuma escrever letras direcionadas para os artistas, já pensando em ouvir a música naquela voz específica?

Já aconteceu de escrever músicas encomendadas. Fulminante, que o Mumuzinho gravou, foi feita pensando nele. Assim como Fala, que o Mumuzinho também gravou. Dependente, do Sorriso Maroto, foi endereçada para eles. Mas tem outras que eu escrevi sem pensar em alguém e acabaram se tornando sucesso, né? Como o Bom Gosto, que gravou Coração Vagabundo. Essa, realmente, não tinha um dono (risos).

