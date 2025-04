Emenda de Covatti para hospital de Santa Cruz é tratada como presente para a noiva e causa polêmica

Ato de entrega formal da emenda foi realizado. Felipe Lederhos / Divulgação

Santa Cruz do Sul virou notícia nacional nesta sexta-feira (11) graças ao casal Covatti Filho, deputado federal do PP, e Nicole Weber, vereadora pelo Podemos. Motivo? Ele “presenteou” a noiva com uma emenda parlamentar de R$ 1,3 milhão para o hospital da cidade. Tudo teria ficado dentro da normalidade na distribuição de emendas se Nicole não tivesse decidido usar as redes sociais para alardear que a emenda era um presente do seu amor.

Não houve corrupção nem desvio de recursos — é bom que se esclareça. Apenas o mau hábito de tratar o dinheiro público como se fosse propriedade do deputado.

Como o hospital precisava de recurso, Nicole foi a Brasília e garantiu a verba com o namorado. Para ilustrar a “generosidade” de Covatti Filho, a deputada produziu um cheque fake — e despertou a ira de seus adversários.

Com a publicação da notícia no jornal O Globo, repercutida em outros veículos, o casal foi ao hospital para fazer uma entrega formal da emenda de Covatti. A instituição atende 25 municípios da região. Na visita, a direção do hospital disse que o recurso é essencial para melhorar a rede elétrica, que apresenta risco de incêndio, e não permite instalar ar-condicionado na ala do SUS, onde os pacientes sofrem com o calor.

Nicole disse à coluna que “houve uma distorção no real propósito da emenda nos títulos sensacionalistas”:

— No vídeo, a minha intenção foi destacar que a comunidade de Santa Cruz foi a grande beneficiada com esse presente, que é a resolução do maior problema histórico na saúde que temos atualmente. Cumpri meu papel enquanto vereadora eleita por minha cidade. Inclusive, da mesma ida à Brasília, trouxe mais R$ 1 milhão, via Ministério dos Esportes, para construção de uma pista de atletismo moderna.

Nicole diz que a forma usada para se expressar não foi compreendia, mas que faria tudo outra vez: