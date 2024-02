Após um breve conflito, Deniziane e Matteus conversaram e terminaram o relacionamento no BBB 24. A mineira chamou o gaúcho para conversar nesta quinta-feira (15) e citou que o envolvimento dos dois estava interferindo no comportamento dela dentro do jogo. Na festa de Lucas, na quarta-feira (14), eles tiveram um desentendimento e o brother relatou desconforto depois de um comentário que ouviu.