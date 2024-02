Doente há alguns dias, Davi acordou abalado neste domingo (11). O brother chamou Isabelle afirmando que gostaria de desistir do programa. No momento da fala, o botão de desistência ainda não estava disponível para ser acionado. Nesse meio tempo, ele teve uma conversa no confessionário com a produção do programa e, na sequência, afirmou para outros participantes, sem muitos detalhes, que gostaria de continuar no BBB 24.