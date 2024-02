A madrugada deste domingo (11) no BBB 24 foi marcada por momentos intensos e conversas reveladoras entre os participantes. Sem a tradicional festa, brothers e sisters aproveitaram a noite de Carnaval com comidas e bebidas na área externa da casa, ao som de músicas tocadas pela produção do programa, enquanto trocavam confidências e reflexões sobre o jogo. No cardápio do papo, diversos temas foram pautados, desde a votação à virgindade de Beatriz até uma possível "obsessão" de Wanessa por Davi. As informações são do Gshow e do Uol Splash.