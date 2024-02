Michel, do grupo pipoca, venceu a prova do anjo neste sábado (10) e está imune ao próximo paredão do BB 24. O brother também vai poder salvar um colega da berlinda. Ele levou a melhor na disputa contra Beatriz, Fernanda, Yasmin, Raquele e MC Bin Laden, que foram os sorteados para participarem da competição.