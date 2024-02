A repercussão do "Na Mira do Líder", dinâmica que aconteceu durante o programa de sexta-feira (9) no Big Brother Brasil 24, foi o principal assunto na casa ao longo da madrugada deste sábado (10) entre todos os grupos e participantes. Lucas Henrique, o atual líder, entregou as pulseiras para Davi, Isabelle, Deniziane e Fernanda.