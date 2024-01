Se alguém um dia reclamou que o Big Brother Brasil estava ficando "Nutella" demais, é bom se preparar: a edição de número 24 do reality show, que começa na segunda-feira (8), está recheada de novidades que prometem deixar a disputa muito mais "raiz". Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (4), a equipe do programa divulgou mudanças que afetam o poder do líder e a função do anjo no jogo