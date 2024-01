Chimarrão foi o segundo desmarcado do The Masked Singer Brasil no programa que foi ao ar no domingo (28). Por debaixo da fantasia estava o boxeador baiano Acelino Freitas, o Popó. O pugilista contou que, apesar de não ter experiência na música, tinha muita vontade de participar do reality, uma vez que cantar é uma atividade que faz parte da vida dele.