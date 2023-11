Com mais de 20 anos de profissão, José Loreto ganhou fama com o papel de Darkson em Avenida Brasil (2012), foi o Tadeu de Pantanal (2022) e virou queridinho do público ao interpretar, neste ano, Lui Lorenzo na celebrada novela das sete Vai na Fé. Em 2024, vai figurar como jurado do The Masked Singer Brasil, reality show musical da Globo. Mas o carioca de 39 anos deparou com o lado cruel da vida de celebridade quando atuou em O Sétimo Guardião (2018). Naquela época, ele e a então esposa, a atriz e modelo Débora Nascimento, que são pais de Bella, cinco anos, romperam a união de sete anos em meio a rumores de traição dele.