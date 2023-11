Acima, confira imagens exclusivas da passagem de Rita Lobo por Porto Alegre e Palmares do Sul para as gravações de Prato Feito Brasil, série documental que marca sua estreia na TV Globo a partir desta sexta-feira (24), após o Globo Repórter. Em quatro episódios, a apresentadora percorre quatro capitais (Belém, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre) para revelar a diversidade da comida brasileira do dia a dia — arroz, feijão, carnes e hortaliças — e seu valor nutricional, por meio da conexão das pessoas com esses alimentos e tradições regionais.