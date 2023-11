Desde 17 de julho, quando passou a comandar o Jornal do Almoço, na RBS TV, ao lado de Cristina Ranzolin, o jornalista Marco Matos viu sua popularidade crescer nas ruas e nas redes sociais. Aliás, comprovei isso durante nosso passeio à Feira Modelo do Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa, local escolhido por ele para o nosso bate-papo: durante todo o tempo em que permanecemos por lá, o caxiense de 32 anos foi abordado para pedidos de fotos, cumprimentos e abraços, que ele recebe com muito carinho. Aliás, fazer compras em feiras na Capital, circular pelas ruas e conversar com o público são alguns hábitos dos quais ele não abre mão, mesmo diante de uma rotina intensa na TV e com cada vez mais solicitações para ser mestre de cerimônias em eventos.