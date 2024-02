Após deixar o Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira (23), Vinicius Rodrigues falou sobre sua passagem pelo reality no Mais Você desta quarta (24). O atleta paralímpico, que pertencia ao grupo camarote, levou a pior ao disputar o primeiro paredão quíntuplo da história do programa com Alane, Luigi, Marcus Vinicius e Pitel.