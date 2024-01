Se o clima foi de alívio para Alane, Luigi, Marcus Vinicius e Pitel, a eliminação de Vinicius do BBB 24 deixou parte da casa preocupada com o rumo do jogo na madrugada desta quarta-feira (24). No quarto do líder, Fernanda e a sua dupla refletiram sobre os motivos da saída dos homens do grupo delas. As sisters relembraram uma conversa que eles tiveram sobre as mulheres do programa. Rodriguinho voltou a dizer que não se lembra do diálogo.