Um mangá com mais de 50 milhões de exemplares vendidos no Japão virou série live-action da Netflix e está disponível desde 14 de dezembro. Com cinco episódios dirigidos por Shô Tsukikawa, Yu Yu Hakusho foi escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi, mesmo autor de Hunter x Hunter, e é protagonizado por Takumi Kitamura (de Tokyo Revengers), também cantor (do grupo Dish) e modelo.