Na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, não era incomum ver jovens — alguns, nem tanto assim — com sacolas recheadas de mangás. As obras oriundas da cultura japonesa não passam despercebidas, conquistando espaços de destaque nas bancas e lojas. No evento literário da Capital, por sinal, os estandes que eram voltadas para cultura pop celebravam as boas vendas, principalmente das produções que estão sendo adaptadas em live-action, como One Piece, da Netflix.