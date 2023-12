Luciano Huck ficou próximo de finalmente ver um vencedor do quadro Quem Quer Ser Um Milionário levar o prêmio máximo de R$ 1 milhão para casa no domingo (3). Porém, o recifense Luiz Pratines, 51 anos, errou a última pergunta do jogo do Domingão com Huck, que segue sem um ganhador.