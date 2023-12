Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, compartilhou um vídeo em seu Instagram na noite deste sábado (2) mostrando o pai fazendo o movimento de lhe dar um beijo. As pequenas reações e movimentações do músico estão sendo comemoradas pela família, já que ele está internado na UTI desde 3 de setembro, após levar um tiro na cabeça na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro.