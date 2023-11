Ainda que a prática do jogo do bicho seja proibida por lei, ela se organiza como um negócio de milhões, dividido por territórios e chefiado por representantes de famílias poderosas, nos moldes de uma máfia. A série documental original Vale o Escrito — A Guerra do Jogo do Bicho conta a história do submundo da prática no Rio de Janeiro e a relação com o carnaval carioca.