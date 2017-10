SÁBADO

MARATONA OUTLANDER

(FOX PREMIUM, 20h45min)

O canal exibe a segunda temporada completa e os cinco primeiros episódios da terceira. Baseada no best-seller A Viajante do Tempo, de Diana Gabaldon, a série acompanha uma enfermeira britânica (Caitriona Balfe) que, após entrar numa ruína celta dos anos 1940, viaja no tempo e vai parar no ano de 1743, em meio a um conflito de escoceses rebelados contra o domínio inglês.

ALIADOS

(TELECINE PREMIUM, 21h)

Max (Brad Pitt) e Marianne (Marion Cotillard) Paramount Pictures / Divulgação

Durante a II Guerra Mundial, Max (Brad Pitt) e Marianne (Marion Cotillard), dois espiões com a missão de eliminar um embaixador nazista, se apaixonam perdidamente e acabando casando. Com o passar dos anos, uma suspeita sobre Marianne estar envolvida com os alemães deixa Max intrigado, e ele decide investigar o passado da esposa.

GUIA DO POLITICAMENTE INCORRETO

(HISTORY CHANNEL, 21h45min)

Estreia, neste sábado, a série que busca apresentar um novo e bem-humorado olhar sobre fatos da história brasileira. Baseada no best-seller de Leandro Narloch, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, a produção desafia especialistas e tudo o que foi ensinado na escola, para esclarecer mitos criados ao longo dos séculos e debater acontecimentos históricos controversos.

UM ANO DE ZERO1

(RBS TV, 1h30min)

Comandado Tiago Leifert, programa comemora seu primeiro aniversário TV Globo / Divulgação

Do que um nerd gosta? Há 1 ano, o Zero1 tenta, todos os sábados, apresentar respostas para essa pergunta. A cada programa. Porém, no Zero1 deste sábado Tiago Leifert vai mostrar que não só de tecnologia, computadores e jogos vive um nerd. Inspirado na estreia do filme "Thor: Ragnarok", ele apresenta um lado geek que só pensa na Idade Média. Para falar sobre a cultura de vikings, mitologia nórdica e eventos que recriam histórias do passado, o apresentador recebe Philippe Meier e Jansen, o Saxão, dois experts nesses temas e participantes da Liga Old Norse. O programa também mostra as novidades que rolaram na Brasil Game Show. Tiago Leifert joga o novo “Assassin’s Creed: Origins” antes do lançamento oficial e faz mais um gameplay.



DOMINGO



DOMINGÃO DO FAUSTÃO

(RBS TV, 17h)

Neste domingo, cinco participantes da Dança dos Famosos encaram a repescagem no palco do programa de Fausto Silva. Do time masculino, participam Raul Gazolla e Thiago Pereira. Já entre as mulheres são Adriane Galisteu e Cris Vianna. Baby do Brasil, que teve de se afastar depois da primeira disputa, ainda aguarda liberação médica para ter a chance de retornar à disputa.

FANTÁSTICO

(RBS TV, 21h)

Bono Vox e The Edge Felipe Martini / TV Globo / Divulgação

No Brasil para shows da turnê "The Joshua Tree", Bono Vox e os músicos da banda irlandesa U2 foram até o estúdio de vidro, onde deram uma entrevista ao repórter Álvaro Pereira Junior, e posteriormente, subiram ao heliponto do prédio para um pocket show exclusivo. Com um belo fim de tarde ao fundo, cantaram "Vertigo", grande sucesso do grupo. Outro destaque do programa é o segundo episódio de “Jornada da Vida”. Em sua viagem pelo Rio Nilo, Sonia Bridi desembarca em Uganda, um dos três países banhados pelo imenso Lago Vitória, o maior do continente, localizado no coração da África.

ESTREIA TRIPLA

(TLC, 21h20min)

O clima de paquera toma conta da programação do TLC na noite deste domingo. A partir das 21h20min o canal estreia três programas que têm como tema principal a conquista, começando por Me Leva Contigo. Às 22h10min é a vez de Undressed. Quem encerra a programação, às 23h, é a produção internacional Apaixonados e Pelados (Dating Naked).

ILHA DO MEDO

(TELECINE ACTION, 22h)

Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) Paramount Pictures / TV Globo / Divulgação

Este suspense é uma das tantas parcerias entre Leonardo DiCaprio com o cineasta Martin Scorsese. Em 1954, o detetive Teddy Daniels (papel de DiCaprio) investiga o desaparecimento de uma assassina, que fugiu de um hospital psiquiátrico e está supostamente foragida na remota Ilha Shutter. Quanto mais perto da verdade ele chega, mais enganosa ela se torna.