Nesta edição, Lázaro Ramos recebe o ator Jesuíta Barbosa, que trabalhou na série Justiça, da Globo, e como protagonista ao lado de Isis Valverde no filme Malasartes e o Duelo com A Morte, lançado neste ano. O bate-papo é sobre machismo e sexualidade.

Baseado no romance infantojuvenil de Veronica Roth, o filme conta a história de uma jovem que, em um cenário futurista onde a sociedade se divide em facções, precisa escolher a qual grupo se juntará. Porém, ela acaba descobrindo que pertence a um núcleo diferente e considerado perigoso, o Divergente. A protagonista da trama é a atriz Shailene Woodley, do filme A Culpa É Das Estrelas.

Um Olhar Sobre o Mundo – TV Brasil, 22h Estreia do programa comandado pelo jornalista Moisés Rabinovici, que trabalhou como correspondente internacional durante 16 anos. A cada edição da atração, o jornalista receberá especialistas e personalidades para debater assuntos atuais. A proposta é aprofundar acontecimentos em ebulição no mundo.

Roda Viva – TV Cultura, 22h15min

A personalidade sabatinada nesta edição do histórico programa de entrevistas é o ex-jogador de futebol Raí. Um dos responsáveis pela conquista da Copa do Mundo de 1994, hoje Raí preside a Associação Atletas pelo Brasil, que busca transparência nos contratos firmados no esporte. A corrupção no futebol será um dos temas da entrevista.