Com o início do desligamento do sinal analógico de TV a partir de 31 de janeiro de 2018, o sinal da TV Digital, que já pode ser sintonizada, será o único de TV aberta disponível em algumas regiões do Rio Grande do Sul, como a Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Caxias do Sul e Vale do Taquari.

Além da melhor definição de imagem e som na televisão, a tecnologia também traz uma outra facilidade para quem não larga o celular: será possível assistir TV em smartphones e tablets.

Alguns equipamentos possuem essa tecnologia implementada, sendo fácil ter acesso ao sinal digital, com o aplicativo de TV já vindo instalado. O dispositivo pode vir com a antena interna no celular ou um acessório que o usuário conecta ao smartphone. Trata-se de uma opção a mais para conferir a programação da RBS TV, desta vez, mesmo longe do aparelho de TV em casa. Mas é preciso conferir, na hora da compra, se o aparelho conta com essa tecnologia.

Mas para assistir à TV Digital na tela grande da sala de casa, os requisitos não mudam. Caso o televisor seja aqueles de tubo, ou de tela plana comprado antes de 2012, ele não possui o conversor digital. Então, será necessário comprar esse equipamento junto com uma antena digital externa. Caso a televisão seja de tela plana comprada após 2012, já possui o conversor integrado e basta a antena para garantir o sinal digital.

É importante fazer essa alteração o mais rápido possível. Quando houver o desligamento, somente com essas mudanças será possível sintonizar a TV aberta sem assinatura, e vale para todas as emissoras.

Caravana da TV Digital em Porto Alegre

Neste final de semana, a Seja Digital, em parceria com a ONG Cirandar, realiza a primeira edição da Caravana da TV Digital em Porto Alegre. No sábado (28), o bairro Sarandi receberá, das 10h às 17h, apresentações culturais, além do ônibus Gravaêh, com gravação de músicas, realização de shows, atividades de literatura, cinema e teatro. No domingo (29), das 9h30min às 17h, a ação chega ao bairro Bom Jesus.

Na Caravana, as famílias inscritas em programas sociais do governo federal poderão verificar se têm direito ao kit gratuito, com antena digital e conversor com controle remoto. Com o número do NIS (Número de Identificação Social), também é possível realizar o agendamento para retirar o kit em um dos pontos de distribuição.

– Na Caravana, a população poderá tirar todas as dúvidas sobre a mudança e também efetuar o agendamento para retirada dos kits gratuitos – explica a gerente regional da Seja Digital, Márcia Cavalcante.



Confira a programação da Caravana

Quando: sábado (28), das 10h às 17h

Onde: Praça Oliveira Rolim, Avenida Toledo Pizza, bairro Sarandi

Quando: domingo (29), das 9h30min às 17h

Onde: Centro Cultural e Esportivo, Rua Marta Costa Franzen, 101, bairro Bom Jesus

Dúvidas sobre a TV Digital:

- 4020-7191 para Porto Alegre e Região Metropolitana

- 0800-051-6336 para demais localidades

- Mais informações neste site da RBS TV