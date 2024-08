Economista Nouriel Roubini é o convidado do Fronteiras do Pensamento desta quarta-feira 

Economista de origem turca radicado nos Estados Unidos, Nouriel Roubini ganhou um apelido pouco atrativo. Foi batizado de Dr. Doom, ou Doutor Catástrofe, por alertar, em 2006, em discurso direcionado a executivos do Fundo Monetário Internacional (FMI), para o risco de uma bolha no mercado imobiliário estadunidense. Sua fala tornou-se realidade em 2008, quando estourou a grande crise nos bancos. Considerado um dos principais economistas do mundo, ele sobe ao palco do Teatro Unisinos, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (7), a partir das 20h, dentro da programação do Fronteiras do Pensamento.