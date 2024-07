O pátio do Vila Flores, no 4º Distrito, na Capital, estava cheio na tarde deste sábado (13). O cenário, entretanto, era bem diferente daquele visto no final de maio, em que as pessoas ocupavam o local para contabilizar os prejuízos e passar o dia retirando o lodo que se acumulava em todos os cantos do centro cultural, que foi duramente afetado pela enchente.