Diversos artistas e influenciadores têm se mobilizado nos últimos dias para ajudar a população gaúcha que sofre com os estragos provocados pelas enchentes no Estado. Entre eles, o humorista Eduardo Gustavo Christ, conhecido como Badin, o colono, que promove o evento intitulado A Maior Campanha Solidária do RS e já acumulou mais de R$ 29 milhões em doações.