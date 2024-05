Na madrugada de sexta (3) para sábado (4), as águas do Guaíba invadiram as regiões centrais do município de Eldorado do Sul. Na manhã de sábado, ilhada no bairro Centro Novo, no segundo andar de um sobrado, Victoria Beck, tentava contato com amigos passando a localização do telhado da residência onde estava na Rua Bélgica com o namorado, os pais e a irmã. Às 8h, os canais da Defesa Civil no município já não davam retorno. Assim como ela, estimativas apontam que estavam milhares de pessoas, 300 em uma escola, outras 100 em uma empresa, na cidade que restou 100% tomada pelas águas.