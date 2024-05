Vitimadas pelas enchentes que devastaram cidades do Rio Grande do Sul, as 250 pessoas que estão abrigadas no Parque Esportivo da PUCRS, em Porto Alegre, encontram na cultura, na recreação e na prática de exercícios físicos aliados que ajudam a suportar a dureza da realidade. GZH circulou pelo local na tarde desta quarta-feira (8) e acompanhou algumas das atividades oferecidas, em trabalho coordenado por professores e alunos da universidade. O objetivo é tornar mais leve a estadia de adultos e crianças no abrigo.