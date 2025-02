Maísa vive a personagem Bia na trama das 18h. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Garota do Momento promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (24). Além do resumo da trama do horário das 18h30min da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá em Mania de Você, Volta por Cima e no universo das novelas.

Garota do Momento - RBS TV, 18h30min

Beto se incomoda com Cássio. Ulisses estranha o comportamento de Glorinha. Sérgio apresenta a nova novela à imprensa. Bia e Maristela se irritam com o sucesso de Beatriz. Anita é atacada por fãs de Alfredo. Teresa, Eugênia e Jacira pedem o apoio do público ao romance de Alfredo e Anita. Beto termina o seu curta-metragem. Ulisses lamenta a distância de Glorinha. Marlene flagra Juliano e Zélia juntos. Bia percebe o incômodo de Cássio com o sucesso de Beatriz.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Jão diz a Violeta que Cacá não voltará a trabalhar para ela. Hana surpreende Jin no palco diante de Tati. Belisa conta o que sabe sobre a mãe de Marco. Sebastian implica com Joyce. Gigi questiona Rodolfo sobre seus sentimentos por Belisa. Jin fala de Tati para Hana. Hana garante a Min-Ji que reconquistará Jin. Gerson questiona Gigi sobre Jô. Rodolfo exige que Marco desista de saber sobre Ruth. Jão vê Madalena e Matias juntos. Cacá recebe uma foto sua com Baixinho. Gerson manda Gigi em seu lugar a uma reunião da cúpula. Jão e Silvia ficam juntos. Violeta revela a Cacá que o filho que ela espera é seu neto.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mavi assume toda a culpa do assassinato de Molina. Viola sugere que todos postem nas redes sociais a notícia da confissão de Mavi para que chegue até Rudá, sem saber que o namorado fugiu da cadeia. Robson pede ajuda a uma amiga, funcionária do laboratório onde Hugo fez exame, e consegue falsificar o resultado. Robson vai à casa de Fátima e deixa o envelope com o resultado sem que ninguém perceba. Hugo e Gael abrem o envelope com o diagnóstico. Rudá segue Mércia e descobre que Molina está vivo.

Força de Mulher - Record, 21h

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

A fim de conquistar Cristina, Thomas tenta descobrir seus gostos. Lavínia leva Isadora fantasiada de Anna para Norma. Norma contrai catapora dos meninos. Elisa se prepara para o casamento com César, porque deseja mostrar a Pilar que é melhor em alguma coisa. Lavínia pede aos pais que a busquem no meio da semana para leva-la para casa.