O Ministério da Cultura (MinC) divulgou, nesta quinta-feira (14), a nota técnica sobre o investimento que o Rio Grande do Sul receberá no setor cultural por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). No total, serão R$ 952 milhões destinados à cultura do Estado até 2027. De acordo com o órgão federal, esse é o maior investimento na área já feito pelo governo do país.