Um novo Teatro de Câmara Túlio Piva reabre as portas nesta terça-feira (19), em Porto Alegre, em cerimônia que terá início às 19h30min. Fechado há quase 10 anos, o espaço localizado na Rua da República, 564, no bairro Cidade Baixa, foi totalmente revitalizado, apresentando projeto arquitetônico renovado e contando agora com um foyer para eventos.