Não faltaram polêmicas envolvendo a Lei de Incentivo à Cultura estadual (LIC-RS) em 2023. Por conta de mudanças nos critérios de avaliação dos projetos, eventos célebres do Rio Grande do Sul tiveram dificuldade no acesso a recursos. A série de impasses culminou com o governador Eduardo Leite sancionando lei que altera a forma de avaliação do Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais — Pró-Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), em dezembro.