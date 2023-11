A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, nesta terça-feira (14), o projeto de lei que retira do Conselho Estadual de Cultura a responsabilidade de analisar e selecionar as iniciativas que buscam recursos da Lei de Incentivo a Cultura (LIC). Foram 37 votos favoráveis e 12 contrários. A proposta irá para sanção do Piratini.