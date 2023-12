O nome do ator carioca Bruno Matos, 29 anos, pode até passar batido, mas o mesmo não ocorre com a persona que ele criou: Blogueirinha. Figura sempre presente nas páginas de meme da internet, a personagem nasceu em 2017, primeiramente sob a alcunha de "blogueirinha de merda" — com o sucesso, passou a usar somente o primeiro nome, tal qual uma diva pop.