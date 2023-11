Com mais de 880 mil seguidores e cerca de 34 milhões de curtidas, Leonardo Oliveira de Oliveira, ou melhor, Patchenco — como é conhecido pela maioria —, tem feito sucesso no TikTok com vídeos curtos de temas variados, mas que têm o mesmo objetivo: levar alegria ao público. Aos 28 anos, com muita criatividade e nas ondas das trends — conteúdos populares nas redes —, ele costuma publicar, em média, um vídeo por dia há pelo menos dois anos. Em meio à vida de tiktoker, o rapaz também trabalha como segurança na empresa Rudder.