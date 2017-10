Rubinho (Emilio Dantas) deve morrer. Resta saber se o traficante será assassinado pela polícia ou por Sabiá (Jonathan Azevedo), ao tentar tomar o poder no Morro do Beco.

Uma das cenas mais aguardadas é a de Ivan (Carol Duarte), que realizará o sonho de ir à praia sem camisa. Após a cirurgia para retirada dos seios, ele reencontra Cláudio (Gabriel Stauffer), deixando no ar a reconciliação do casal. Um beijo chegou a ser gravado, mas ainda não se sabe se irá ao ar.

Por falar nos dois encantados, Ruy e Zeca terão a aguardada revelação no fim da trama. Em Parazinho, reencontram o índio que os salvou e, finalmente, entendem a profecia que entrelaçou as suas vidas.

A dobradinha tragicômica entre Eurico (Humberto Martins) e Nonato (Silvero Pereira) terá o seu ápice. Depois de descobrir que o “másculo” motorista é, na verdade, a travesti Elis Miranda, o empresário irá do choque à aceitação. Ao fim de tudo, o patrão oferecerá patrocínio para a carreira artística do ex-empregado.

Depois de ser largada por Ruy, às vésperas do casamento, Cibele (Bruna Linzmeyer) realiza o sonho de subir ao altar... com ela mesma! O desfecho da moça é inspirado em um caso da vida real, o de Laura Mesi na Itália.

A torcida do casal “Jeizeca” pode respirar aliviada. Jeiza (Paolla Oliveira) e o marrento Zeca devem se entender no final com direito a dois bebês para coroar essa felicidade! Aliás, a heroína seguirá com a sua carreira na Polícia Militar e ainda levará um cinturão de MMA. Haja fôlego, major!

Na trilha do sucesso da novela, o Globo Repórter (RBS TV, 23h15min) será especial sobre A Força do Querer, a exemplo do que aconteceu no final de Avenida Brasil, há cinco anos. O programa mostrará os temas da vida real abordados por Gloria Perez, como o vício em jogo e a transição de gênero. Entre os destaques, está o encontro de Elizângela, intérprete de Aurora, com Fátima Escobar, mãe de Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa. Promete fortes emoções!