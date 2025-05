Atlântida Norte Gaúcho completa 45 anos com evento esportivo; saiba como participar

Ação acontece em 18 de maio na sede campestre do Clube Juvenil, em Passo Fundo. Carlos Macedo / Divulgação Sesc

A Rádio Atlântida Norte Gaúcho completa 45 anos e o presente para o público é um evento esportivo com diversas modalidades em parceria com o Sesc. A ação acontece em 18 de maio na sede campestre do Clube Juvenil, em Passo Fundo.

O projeto Atlântida Trail 45 anos terá corrida infantil e adulto, caminhada e cicloturismo. As inscrições estão abertas no site do Sesc.

— Comemorar o aniversário da rádio com um evento de esportes ao ar livre tem tudo a ver com o que a gente acredita: uma vida com leveza, criatividade e cercada de pessoas legais. Vai ser um evento para todas as gerações de ouvintes da Atlântida, com camisetas, medalhas e troféus comemorativos ao aniversário. Um evento pra entrar pra história — disse Marcos Carvalho, comunicador da Atlântida Norte Gaúcho.

O objetivo da atividade é incentivar a prática de atividades físicas e o contato com a natureza. Além disso, proporcionar lazer, saúde e interação social, além de promover a conscientização sobre qualidade de vida.

Este é o primeiro de muitos eventos que serão realizados em maio em virtude do aniversário da rádio.

Serviço