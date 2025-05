Morre James Baker, baterista fundador dos Hoodoo Gurus; músico foi a terceira perda da banda em menos de um mês

James Baker , primeiro baterista dos Hoodoo Gurus , morreu aos 71 anos, após lutar contra um câncer no fígado .

A confirmação veio através de um comunicado publicado nas redes sociais da banda nesta terça-feira (6). Em 2006, o músico foi reconhecido pela carreira, após ser incluído no Western Australian Hall of Fame .

Quem foi James Baker

Natural de Perth, o baterista integrou a formação original da lendária banda de rock australiana, que lançou o primeiro álbum, Stoneage Romeos , em 1981. Além de ser coautor do single Leilani, tocou o sucesso My Girl, lançado em 1983.

Ao deixar os Hoodoo Gurus em 1984, passou a colaborar com outros nomes importantes da música australiana, como Beasts of Bourbon e The Scientists, segundo o Globo.