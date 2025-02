Com hit atrás de hit, Cachorro Grande celebra 25 anos de carreira no Planeta Atlântida

Foi com a energia lá em cima. Um dos maiores nomes da história do rock gaúcho, a Cachorro Grande voltou ao Planeta Atlântida nesta sexta-feira (31). O grupo levou o intenso show da turnê em que celebra seus 25 anos ao Palco Atlântida.

A banda abriu com Lunático e, sem perder o pique, já emendou Hey, Amigo. Após Beto Bruno saudar os planetários roqueiros, foi a vez de Que Loucura!. E tome hit na sequência: Desentoa (com um estrondoso solo de guitarra de Gross e a agitada As Próximas Horas Serão Muito Boas. Então, Beto chamou Fabrício Beck e Felipe Mumu da Vera Loca para participarem de Bom Brasileiro.