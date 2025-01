Hidratação, alongamento e calçados fechados: como aproveitar o Planeta Atlântida de forma saudável

Serão duas noites com muitas atrações e atividades no festival. Wesley Santos / Agência Preview

Começa nesta sexta-feira (31) a 28ª edição do Planeta Atlântida na Saba, em Atlântida, no Litoral Norte. Serão duas noites intensas de shows, música, ativações de marcas patrocinadoras e diversas atrações para entreter os planetários. Para curtir ao máximo, alguns cuidados são essenciais.

Um bom descanso antes do evento é fundamental, assim como manter-se hidratado e protegido do sol, como destaca a coordenadora médica do SOS da Unimed Porto Alegre, Dra. Denize Soares Magalhães. Confira a seguir mais dicas para aproveitar o festival de forma saudável:

Hidratação

Beba bastante líquido para evitar a desidratação. O evento disponibilizará pontos de hidratação com água gratuita.

— Uma outra alternativa são os isotônicos, que têm reposição de sais minerais e água em determinada concentração. Picolés também são uma opção refrescante e hidratante — sugere Denize.

Quem optar por ingerir bebidas alcoólicas, deve fazer com moderação, alternando com água para manter-se hidratado e alimentos leves. Cuide também do consumo excessivo de energéticos, pois podem interferir no seu metabolismo.

— Se for tomar álcool, sempre intercale com água. Pode ser água com gás, pode ser com refrigerante, que repõe a glicose também. O importante é estar atento para respeitar os sinais e limites físicos e emocionais para que se possa aproveitar este grande evento com saúde e bem-estar — destaca a médica.

E, claro: se beber, não dirija! Combine caronas ou opte por outros transportes disponíveis no local.

Alimentação

Prefira alimentos leves e equilibrados antes e durante o festival, optando por refeições de baixa quantidade de gordura, como orienta a profissional:

— Dentro do evento, consuma o que já está acostumado a comer, o que está próximo da tua alimentação do dia a dia. Se a pessoa está acostumada a comer hambúrguer, por exemplo, provavelmente isso não provocará uma indigestão.

Proteção solar

Proteja-se do calor. Os portões abrem às 16h, então use protetor solar e reaplique ao longo do evento. Boné ou chapéu também são boas alternativas para se proteger.

Leia Mais Planeta Atlântida 2025 poderá ser assistido na ATL TV, RBS TV e Globo

— O protetor solar deve estar sempre à mão. Atualmente, existem embalagens compactas e ideais para diferentes ocasiões. O sol brilha até por volta das 18h45min, então, se o céu estiver aberto, a exposição será prolongada — alerta a médica.

Roupas

Como estamos no verão e a previsão indica que as temperaturas durante o Planeta não devem alcançar os 30°C, a recomendação é que os planetários escolham roupas leves e confortáveis, priorizando calçados fechados, conforme orienta a Denize:

— Os calçados abertos oferecem pouca proteção. Por isso, recomendamos o uso de sapatos fechados, de preferência aqueles que você já está acostumado a usar, para garantir conforto. Sugerimos levar um casaco corta-vento, pois é fácil de dobrar e guardar na bolsa, sendo útil caso chova.

Descanso

Entre um show e outro, lembre-se de reservar um momento para recuperar as energias, recomenda a médica.

Para quem pretende curtir os dois dias de evento, alongamentos são essenciais para evitar dores musculares após horas de curtição. Além disso, a prática contribui para um sono mais reparador, garantindo disposição para outra noite de festa.

Leia Mais Saiba os horários e os palcos dos shows do Planeta Atlântida 2025

— Faça uma pausa para comer, hidratar-se, sentar e elevar as pernas. Alongue bem as pernas e os tornozelos. E entre um dia e outro, é fundamental dormir pelo menos de quatro a seis horas. Depois do Planeta, tome um banho, beba água novamente, coma uma fruta e vá dormir.

Unimed amplia presença no Planeta

Este ano, a Unimed Porto Alegre continuará oferecendo uma extensa estrutura de atendimento. Isso inclui um posto médico equipado com três leitos de UTI e duas ambulâncias fixas, com suporte adicional de mais duas ambulâncias, além de mais de cem profissionais ao longo das duas noites.

Leia Mais Planeta Atlântida investe em acessibilidade e inclusão

No que diz respeito à Arena, a Unimed Porto Alegre trará pela primeira vez uma estrutura para distribuição de sorvetes, bandanas e a oportunidade de tirar fotos adesivas como recordação do Festival. Além disso, o espaço contará com carregadores de celular à disposição.