Vai ter a famosa chuva planetária? Saiba como estará o clima no Planeta Atlântida 2025

Planeta Atlântida ocorre neste final de semana na Saba, em Atlântida. Wesley Santos / Agencia Preview

Será que vai chover no Planeta Atlântida 2025? Esta é a dúvida que sempre paira sobre o público que vai ao maior festival do sul do país — não que, em caso positivo, alguém vá desistir de ir, mas é bom para se preparar para o que vai enfrentar. E na 28ª edição do evento, o clima não deve surpreender.

De acordo com o meteorologista da Climatempo Vitor Takao, tanto na sexta-feira (31) quanto no sábado (1º), a região de Capão da Canoa e de Xangri-lá — onde ocorre o Planeta — estará suscetível a entrada de ventos marítimos, que contêm umidade e, com isso, favorece a formação de nuvens, abrindo espaço para a ocorrência de chuvas isoladas.

Na sexta, os termômetros na região devem marcar entre 20ºC e 26ºC e, segundo Takao, a manhã será de predomínio do sol, com algumas variações de nebulosidade, mas sem chuva:

— Já a partir da tarde, vamos ter uma condição para a maior formação de nebulosidade e, então, pode chover em alguns intervalos da tarde e da noite. Mas será aquela chuva que vai de fraca a moderada, podendo engrossar em alguns momentos, mas que não deve durar por muito tempo.

No segundo e último dia do Planeta Atlântida 2025, os ventos marítimos entrando sobre a costa devem se manter, com a chuva ganhando reforço a partir da tarde de sábado. A temperatura deve ficar entre 21ºC e 24ºC.

— O período da manhã ainda deve contar com sol, sim, entre algumas variações de nuvens e chuva no fim da manhã. Já a partir da tarde e noite, vamos ter a condição para uma maior formação de nuvens, o tempo deve ficar um pouco mais nublado e fica aquele chove e para. Então, a chuva pode engrossar em alguns momentos, mas não deve chover direto, somente aquelas pancadas isoladas — explica Takao.