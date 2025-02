Shakira é internada e adia show em Lima, no Peru

"Espero que amanhã (segunda-feira) eu esteja melhor e que me deem alta o quanto antes para que eu possa fazer esse show para o qual me preparei tanto por causa de vocês. Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe e produção estão trabalhando com uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão. Amo muito vocês", finaliza o comunicado.

Aos 48 anos, Shakira está viajando iniciou a turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour na América Latina, começando pelo Brasil. No país, ela se apresentou na última terça-feira (11) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no Estádio Morumbi, em São Paulo, na quinta (13).